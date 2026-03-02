Более 600 административных правонарушений пресечено полицией за сутки в Омской области

Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в сети интернет и совершении денежных операций. Если речь заходит о финансовых вопросах, следует насторожиться даже при общении со знакомыми. Нужно убедиться, что на связи именно тот человек, от имени которого приходят сообщения.