Более 600 административных правонарушений пресечено полицией за сутки в Омской области

За минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 869 сообщений о преступлениях и других происшествиях. Сотрудниками полиции пресечено 650 административных правонарушений, 577 из которых составили нарушения правил дорожного движения.
На территории региона зарегистрировано семь фактов дистанционных хищений денежных средств. Пятьдесят двухлетняя жительница Одесского района потеряла 31 тысячу рублей после того, как в социальной сети открыла размещенный незнакомым пользователем файл. Вследствие этого с ее банковской карты произошло списание денег на оплату товаров в маркетплейсе.
Пожилая жительница Кировского округа лишилась 35 тысяч рублей, одолжив их, как она полагала, своей подруге. В ходе переписки собеседница попросила о помощи, а позже выяснилось, что аккаунт взломали. По обоим фактам ведётся следствие.
Семнадцать человек задержаны сотрудниками полиции за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Регулярные рейды помогают выявлять нарушителей и обеспечивать безопасность на дорогах региона.
Омская полиция напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в сети интернет и совершении денежных операций. Если речь заходит о финансовых вопросах, следует насторожиться даже при общении со знакомыми. Нужно убедиться, что на связи именно тот человек, от имени которого приходят сообщения.
