Когда и во сколько начнется «кровавое» лунное затмение, что это за явление и где его можно увидеть

Луна во время затмения будет находиться в созвездии Льва, а значит, наблюдать ее лучше всего на востоке и юго-востоке. Найдите площадку с максимально открытым горизонтом в этих направлениях — без высоких домов, деревьев и холмов. Чем дальше от городской засветки, тем лучше будет виден красноватый оттенок Луны и слабые звезды рядом с ней.