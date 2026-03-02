Ричмонд
Жителей Ростовской области предупредили о плановой проверке сирен

В 55 муниципалитетах Дона протестируют системы оповещения населения.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 марта, с 10:35 до 10:45 на территории Ростовской области пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. Мероприятие охватит 55 муниципальных образований региона. Будут задействованы все доступные технические средства: электросирены, уличные громкоговорители и трансляционные установки. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В 10:43 запланирована передача сообщения «Техническая проверка» с временным прерыванием эфира на десяти телеканалах первого мультиплекса и трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ». Также в проверке участвуют посыльные и автомобили с громкоговорящими устройствами. Информация о ходе тренировки будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

