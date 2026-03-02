Жителей Ростовской области предупредили о плановой проверке сирен

В 10:43 запланирована передача сообщения «Техническая проверка» с временным прерыванием эфира на десяти телеканалах первого мультиплекса и трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ». Также в проверке участвуют посыльные и автомобили с громкоговорящими устройствами. Информация о ходе тренировки будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».