Нутрициолог рассказала, в каком случае кола может принести пользу

«Кола может помочь как экстренное средство при отравлениях, но это кратковременный эффект. Также помогает при резком падании сахара, сильной усталости и во время сильной нагрузки. Спортсмены используют ее на марафонах, так как это дает временный подъем энергии. Но пить от нее через время захочется сильнее, поэтому это крайний вариант, если под рукой нет электролитов и углеводов», — пояснила эксперт.