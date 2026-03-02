В Омск придут радио классической музыки и разговорная «космическая» станция

SPUTNIK изначально появился лишь в 2022 году в Москве, заняв волну «Эхо Москвы», лишенного лицензии за полностью антигосударственную позицию в момент начала СВО. Радио является проектом медиагруппы «Россия сегодня», на нем много звездных ведущих, от Эдгара Запашного, певицы Юты и главы Россотрудничества Евгения Примакова-младшего до профессора-политолога Дмитрия Евстафьева. Станцию отличает патриотическая позиция.