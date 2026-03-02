В Омск придут радио классической музыки и разговорная «космическая» станция

В Омске начнут вещать две новые для города радиостанции в FM-диапазоне.
Правда, точные даты начала их вещания пока не названы.
Новые станции это общественно-политическое разговорное радио SPUTNIK на частоте 98,5 МГц и «Орфей» на 99,7 МГц. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию разрешила их вещание в Омске 25 февраля.
Сейчас в Омске работают целых 28 музыкальных и разговорных радиостанций, среди них ранее никогда не было ни SPUTNIK, ни «Орфея».
SPUTNIK изначально появился лишь в 2022 году в Москве, заняв волну «Эхо Москвы», лишенного лицензии за полностью антигосударственную позицию в момент начала СВО. Радио является проектом медиагруппы «Россия сегодня», на нем много звездных ведущих, от Эдгара Запашного, певицы Юты и главы Россотрудничества Евгения Примакова-младшего до профессора-политолога Дмитрия Евстафьева. Станцию отличает патриотическая позиция.
Что касается радио «Орфей», то его основа вещания это классическая музыка и разговорно-просветительские программы о ней же.