В Молдове стоимость медицинского полиса увеличится в 5 раз: Кто не приобрел страховку, будет платить еще и пеню

С 1 апреля стоимость обязательного медполиса увеличится в 5 раз.
До этого времени действует льготный период покупки обязательной медицинской страховки. До 31 марта 2026 года полис можно оформить за 2 527 леев, но с 1 апреля его стоимость вырастет почти в 5 раз — до 12 636 леев, сообщает igm.gov.md.
За каждый день просрочки будет начисляться пеня. По данным властей, более 150 000 жителей ещё не оформили полис на 2026 год, что повышает риск штрафов. Эксперты советуют не откладывать оформление, чтобы избежать дополнительных расходов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).
Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).
Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.
Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).