3,5 млн рублей за потерю зрения при подтяжке век требует жительница Новосибирска

Сибирячка требует 3,5 млн рублей компенсации после неудачной подтяжки век: зрение ухудшилось в два раза.

Источник: Комсомольская правда

43-летняя жительница Новосибирска требует в суде компенсацию размером 3,5 млн рублей за изуродованное веко и потерянное зрение. После пяти операций симметрию восстановить не удалось, а глаз стал видеть в два раза хуже. Об этом рассказывает сайт VSE42.Ru.

Женщина решилась на блефаропластику в частной клинике в апреле 2025 года: она хотела избавиться от мешков под глазами. Врач предложила сделать круговую подтяжку век — услуга стоила 249 тысяч рублей.

Но все пошло не по плану уже во время хирургического вмешательства. Операцию проводили под местной анестезией, и пациентка почувствовала невыносимую боль.

— Я кричала, этот ад продолжался больше двух часов, — вспоминает она.

После процедуры состояние не улучшилось: воспаление в левом глазу только нарастало. 7 мая врачу пришлось вскрывать абсцесс — оказалось, что внутри остался фрагмент хирургической нити. В результате веко деформировалось: оно вывернулось и перестало соприкасаться с глазным яблоком.

Сибирячке провели еще четыре операции, в том числе реконструкцию века в федеральном медицинском центре. Врачи поставили ей диагнозы: нейропатия лицевого нерва и парез мышцы глаза. Из-за осложнений женщина больше не может работать в офисе. Теперь ей приходится скрывать внешние изменения с помощью очков и плотного макияжа.

Изучив документы по делу, медицинский юрист обнаружил в работе клиники ряд нарушений. Абсцесс лечили на амбулаторном приеме вместо стационара, сроки коррекции деформации не соблюдались, а в самом учреждении не хватало нужного оборудования и не была организована круглосуточная реанимационная помощь.

Пациентка обратилась в суд. Она хочет вернуть 278 тысяч рублей, потраченных на неудачную операцию, получить 67 тысяч рублей в качестве возмещения убытков и еще 3 миллиона рублей — как компенсацию морального вреда. Клиника отрицает свою вину и не согласна выплачивать какую либо компенсацию. Женщина намерена отстоять свои права в судебном порядке.

