3,5 млн рублей за потерю зрения при подтяжке век требует жительница Новосибирска

Сибирячке провели еще четыре операции, в том числе реконструкцию века в федеральном медицинском центре. Врачи поставили ей диагнозы: нейропатия лицевого нерва и парез мышцы глаза. Из-за осложнений женщина больше не может работать в офисе. Теперь ей приходится скрывать внешние изменения с помощью очков и плотного макияжа.