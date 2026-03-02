Аэропорт Сочи планирует обслужить 200 рейсов до конца суток

Воздушная гавань Сочи работает по фактическому расписанию и обслуживает самолеты в порядке очереди. К концу дня аэропорт готов принять 100 рейсов на прибытие и отправить 101 борт на вылет.
Вчера из-за угрозы атаки беспилотников воздушное пространство курорта закрывали для гражданских самолетов. В рамках оперативных мероприятий городского штаба пассажиров задержанных рейсов расселили в гостиницы, также временно разместили и прилетевших ночью, рассказали в мэрии Сочи.
Теперь аэропорт работает по фактическому расписанию, рейсы отправляются и принимаются по очереди. В здании доступны бесплатная комната матери и ребенка, медпункт с квалифицированными врачами, установлены кулеры и фонтанчики с питьевой водой. Персонал помогает пассажирам в решении вопросов, а всю важную информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло, сайте аэропорта, в телеграм-боте @AerodinamikaBot или по объявлениям в терминале.
Общение с пассажирами осуществляется круглосуточно: сотрудники стойки информации (сектор В2) и колл-центр по номеру 8 (800)3011991 готовы помочь в любой ситуации. Также своевременно информируют о переносах и изменениях авиакомпании.
«Общественный транспорт курсирует бесперебойно, все пассажиры могут спокойно прибыть в нужное время к своему рейсу», — отметил заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.