Аэропорт Сочи планирует обслужить 200 рейсов до конца суток

Теперь аэропорт работает по фактическому расписанию, рейсы отправляются и принимаются по очереди. В здании доступны бесплатная комната матери и ребенка, медпункт с квалифицированными врачами, установлены кулеры и фонтанчики с питьевой водой. Персонал помогает пассажирам в решении вопросов, а всю важную информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло, сайте аэропорта, в телеграм-боте @AerodinamikaBot или по объявлениям в терминале.