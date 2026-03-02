В омском СНТ продают базу отдыха за 14,6 миллиона рублей

На онлайн-ресурсах с коммерческими объявлениями в конце февраля 2026 года появилось предложение о продаже базы отдыха в формате глэмпинга. Объект расположен на территории СНТ «Полет-10» в границах Октябрьского административного округа Омска.
В составе предлагаемого бизнес-актива — два гостевых дома 2022 и 2025 года постройки площадью 40 квадратных метров каждый. Доход от сдачи их в аренду гостям, по утверждениям продавца, достигает 600 тысяч рублей в месяц.
База отдыха размещена на площади 4,5 сотки. В дополнение к недвижимости в объявлении фигурирует огромное количество инструмента для обслуживания, ремонта и стройки, а также автомобиль «Рено Логан» 2009 года выпуска. В комплект входят элементы тематического декора и маркетинговые активы — бизнес-аккаунты локации в социальных сетях, собственный сайт и иные ресурсы.
Причиной продажи называется полная занятость владельца в другом проекте. Продавец назначил цену в 14,6 миллиона рублей, утверждая, что вложения окупятся примерно за 36 месяцев.
Стоит отметить, что готовый бизнес выставлялся на продажу и ранее. В начале 2026 года объект оценивался в 18,8 миллиона рублей. Таким образом, цена снизилась на 4 миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Стало известно, как чувствует себя омский доктор Коробейников после перелета.