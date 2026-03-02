В омском СНТ продают базу отдыха за 14,6 миллиона рублей

База отдыха размещена на площади 4,5 сотки. В дополнение к недвижимости в объявлении фигурирует огромное количество инструмента для обслуживания, ремонта и стройки, а также автомобиль «Рено Логан» 2009 года выпуска. В комплект входят элементы тематического декора и маркетинговые активы — бизнес-аккаунты локации в социальных сетях, собственный сайт и иные ресурсы.