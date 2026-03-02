В России пройдет масштабная проверка работы систем оповещения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения пройдет 4 марта во всех регионах России, планируется также проверить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«Сирены и громкоговорители включат по всей стране 4 марта. Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск системы оповещения был в октябре.
«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении “МЧС России”. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — резюмирует МЧС.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.