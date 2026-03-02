В Свердловской области оштрафовали организатора шоу из-за откровенного танца снегурочек

Показ шоу проходил 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества. Шоу было задумано как развлечение для всей семьи, что было подчеркнуто на афишах и в анонсах в социальной сети «ВКонтакте». В программе мероприятия были различные номера, в том числе танец снегурочек.