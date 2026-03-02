Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области оштрафовали организатора шоу из-за откровенного танца снегурочек

В Нижнем Тагиле оштрафовали организатора новогоднего шоу студии МДТ «Кино Елка». Причиной стал откровенный танец снегурочек, который раскритиковали зрители, пришедшие на спектакль с детьми. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Свердловской области».

Источник: ЕАН

Показ шоу проходил 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества. Шоу было задумано как развлечение для всей семьи, что было подчеркнуто на афишах и в анонсах в социальной сети «ВКонтакте». В программе мероприятия были различные номера, в том числе танец снегурочек.

Ситуация привлекла внимание прокурора, который в отношении организаторов возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию». Индивидуальный предприниматель признала свою вину. В суде она рассказала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля.

Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского района признал предпринимательницу виновной в административном правонарушении. Она заплатит штраф в размере 7 тыс. рублей.