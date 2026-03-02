В Свердловской области оштрафовали организатора шоу из-за откровенного танца снегурочек

Показ шоу проходил 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества. Шоу было задумано как развлечение для всей семьи, что было подчеркнуто на афишах и в анонсах в социальной сети «ВКонтакте». В программе мероприятия были различные номера, в том числе танец снегурочек.
Ситуация привлекла внимание прокурора, который в отношении организаторов возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию». Индивидуальный предприниматель признала свою вину. В суде она рассказала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля.
Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского района признал предпринимательницу виновной в административном правонарушении. Она заплатит штраф в размере 7 тыс. рублей.