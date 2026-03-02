Тысяча ботов. На семью убитого 9-летнего Паши устроили охоту в Сети

С момента убийства в Петербурге девятилетнего Паши прошел уже месяц, однако травля его семьи продолжается. На этот раз — централизованно. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин. Кто мог раздуть из трагедии шумиху, разбирался spb.aif.ru.
Организованная кампания
Родители мальчика столкнулись с волной негатива сразу после его убийства. Бабушке пришлось закрыть комментарии в соцсетях, а мама и вовсе удалила свои страницы. Большинство критиков обвиняют семью в том, что они плохо смотрели за Пашей, другие — в попытки нажиться на трагедии. И если такие комментарии на эмоциях еще можно понять, то настолько жесткий негатив спустя месяц оправдать невозможно.
По словам Никиты Сорокина, травля в Сети демонстрирует признаки искусственно организованной кампании.
«Под публикациями начали массово появляться комментарии — сотни и тысячи сообщений с однотипным содержанием, схожими формулировками и одинаковой целью: сформировать устойчиво негативное мнение о семье», — рассказал юрист.
В результате пришлось заблокировать около тысячи аккаунтов, которые дублировали идентичные тексты и публиковали их практически в одно время.
«И впоследствии мы зафиксировали, что значительная часть этих заблокированных аккаунтов оказалась через непродолжительное время просто удалена — что также является характерным признаком использования сетей временных искусственных профилей — ботов», — заявил защитник.
Сейчас юрист вместе с семьей Паши пытаются установить, кто и с какой целью запустил информационное давление. Ведь на такое количество ботов пришлось потратить немало времени и денег. Значит ситуация оказалась кому-то выгодна.
Ранее стало известно, что братьев и сестер Паши травят еще и в школе — задают некорректные вопросы и бестактно выражаются. Благотворительная организация «Спаси жизнь» уже передала соответствующую информацию администрации учебного заведения.
Не нашли нарушений
СК через несколько недель после трагедии возбудил против матери погибшего мальчика уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением). Привлек внимание следователей тот факт, что ребенок в девять лет никогда не ходил в школу и подрабатывал на парковке, на что родители закрывали глаза.
Позже прокуратура отменила решение об уголовном преследовании, не найдя в действих женщины состава преступления.
Стоит отметить, что Паша воспитывался в многодетной семье — у него было шесть братьев и сестер. СМИ также писали, что семья состояла на профилактическом учёте, а мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отец в прошлом был судим по делу о краже.
Сейчас родители вместе с братьями и сестрами Паши пытаются начать новую жизнь. Администрация Красносельского района предоставила им временное жилье, а в основной квартире начался ремонт. Кроме того, семья встала в очередь на новую квартиру, как нуждающаяся в улучшении жилищный условий.