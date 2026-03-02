Тысяча ботов. На семью убитого 9-летнего Паши устроили охоту в Сети

Родители мальчика столкнулись с волной негатива сразу после его убийства. Бабушке пришлось закрыть комментарии в соцсетях, а мама и вовсе удалила свои страницы. Большинство критиков обвиняют семью в том, что они плохо смотрели за Пашей, другие — в попытки нажиться на трагедии. И если такие комментарии на эмоциях еще можно понять, то настолько жесткий негатив спустя месяц оправдать невозможно.