В Ростовской области 4 марта включат систему оповещения

Жителей Ростовской области предупредили о плановой проверке готовности систем оповещения. Как сообщили в главке МЧС России по донскому региону, технические мероприятия состоятся 4 марта.
В этот день по всей стране, включая Ростовскую область, будет проведена комплексная проверка работоспособности средств оповещения. Специалисты протестируют работу электросирен и уличных громкоговорителей. Кроме того, сигнал появится в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций (произойдет временное замещение вещания). Также информация будет дублироваться в официальном мобильном приложении «МЧС России».
Спасатели призывают людей сохранять спокойствие. Услышав звук сирены, не нужно поддаваться панике. Рекомендуется включить телевизор (любой доступный общефедеральный канал) или радиоприемник, чтобы прослушать информационное сообщение.
Напомним, что подобные тренировки проводятся на регулярной основе. Их главная цель — убедиться в исправности оборудования и отработать навыки дежурных служб на случай реальных чрезвычайных ситуаций. Предыдущее масштабное тестирование систем оповещения проводилось осенью прошлого года.
