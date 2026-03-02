В Ростовской области 4 марта включат систему оповещения

В этот день по всей стране, включая Ростовскую область, будет проведена комплексная проверка работоспособности средств оповещения. Специалисты протестируют работу электросирен и уличных громкоговорителей. Кроме того, сигнал появится в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций (произойдет временное замещение вещания). Также информация будет дублироваться в официальном мобильном приложении «МЧС России».