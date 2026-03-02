Ричмонд
Суд обязал сибирячку пересадить деревья, из-за которых у соседей не росли овощи

Тень от рябин довела до суда: дачница пересадит деревья по решению инстанции.

Источник: Комсомольская правда

Из-за непримиримых противоречий двое дачников из города Кемерово дошли до суда, и теперь ответчице придется пересаживать деревья, посаженные слишком близко к соседскому участку. О типичном — в том числе и для ростовских садоводов-огородников — споре рассказывает сайт VSE42.Ru.

Как пояснили в пресс-центре судов Кузбасса, деревья растут меньше чем в метре от границы участков. Высота рябин превышает три метра, а тень от них накрывает соседскую землю с 10 утра до 6 вечера.

Такая ситуация серьезно осложняет ведение хозяйства: истец пожаловался, что из-за густой тени на участке стало сложно выращивать овощи и кустарники. К тому же разросшаяся корневая система деревьев мешает полноценно использовать часть земли. Соседи неоднократно просили владелицу рябин перенести растения, но их обращения оставались без ответа.

В ходе разбирательства провели экспертизу. Специалисты подтвердили: деревья посажены ближе положенного к границе участка, а тень и корни действительно ухудшают условия для садовых посадок.

Суд встал на сторону любителей овощей: владелица соседнего участка должна пересадить четыре рябины, которые угрожали урожаю соседей. На исполнение решения ответчице дали шесть месяцев на пересадку рябин — срок отсчитывается с момента, когда решение вступит в силу.

