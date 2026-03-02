Суд обязал сибирячку пересадить деревья, из-за которых у соседей не росли овощи

Из-за непримиримых противоречий двое дачников из города Кемерово дошли до суда, и теперь ответчице придется пересаживать деревья, посаженные слишком близко к соседскому участку. О типичном — в том числе и для ростовских садоводов-огородников — споре рассказывает сайт VSE42.Ru.