Нейросети начали передавать данные о вандализме в отношении памятников в Петербурге

В Северной столице начала функционировать автоматизированная система быстрого реагирования на факты вандализма, совершаемого в отношении культурных достопримечательностей Петербурга и Ленобласти. Вся информация поступает через единый сервис экстренных сообщений «112» непосредственно в Главное управление Министерства внутренних дел. В пресс-службе Комитета по информатизации и связи города пояснили, что аналогичные данные одновременно поступают и другим ответственным структурам — Государственному музею городской скульптуры и Государственной административно-технической инспекции.