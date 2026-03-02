Нейросети начали передавать данные о вандализме в отношении памятников в Петербурге

В Северной столице начала функционировать автоматизированная система быстрого реагирования на факты вандализма, совершаемого в отношении культурных достопримечательностей Петербурга и Ленобласти. Вся информация поступает через единый сервис экстренных сообщений «112» непосредственно в Главное управление Министерства внутренних дел. В пресс-службе Комитета по информатизации и связи города пояснили, что аналогичные данные одновременно поступают и другим ответственным структурам — Государственному музею городской скульптуры и Государственной административно-технической инспекции.
Искусственно созданные нейронные сети непрерывно отслеживают видеосигналы с городских камер наблюдения, фиксируют признаки актов вандализма и немедленно передают информацию в автоматический комплекс «Безопасный город» для оперативного вмешательства, проинформировала администрация города.
Сейчас новая система видеонаблюдения и анализа подключена к особо охраняемым объектам культурного наследия, таким как памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому, монумент Георгию Константиновичу Жукову, скульптурная композиция «Львы» на Дворцовой набережной и ряд других значимых памятников.
