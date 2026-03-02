В Батайске ищут арендатора для участка на Соленом озере

Одно из популярных мест отдыха ростовчан Соленое озеро в Батайске было выставлено на аренду. Информация об этом появилась на портале «ГИС торги».
На торги предлагается участок акватории площадью 67 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 1211 рублей. Но цена может увеличиться в зависимости от числа желающих.
Победитель тендера получит право размещать на воде различные объекты и сооружения. Заявки принимаются до 18 марта, сами торги назначены на 26 марта.
