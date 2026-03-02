Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске ищут арендатора для участка на Соленом озере

Часть акватории Соленого озера выставлена на торги за 1211 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Одно из популярных мест отдыха ростовчан Соленое озеро в Батайске было выставлено на аренду. Информация об этом появилась на портале «ГИС торги».

На торги предлагается участок акватории площадью 67 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 1211 рублей. Но цена может увеличиться в зависимости от числа желающих.

Победитель тендера получит право размещать на воде различные объекты и сооружения. Заявки принимаются до 18 марта, сами торги назначены на 26 марта.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!