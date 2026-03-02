МАРТ нашел просрочку на АЗС по всей Беларуси — вот о чем речь

Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло просрочку на АЗС по всей Беларуси — вот о чем речь.
Сотрудники ведомстве проверили 105 автозаправочных станций (104 торговых объекта, 57 объектов общепита) по всей стране. Нарушения были обнаружены в каждом втором объекте. Наиболее частыми из них оказалось несоблюдение обязательного перечня товаров.
К примеру, в четырех торговых объектах АЗС Могилевской области запретили продажу просроченных товаров на сумму более на сумму более 130 рублей. А в Гомельской области — десять наименования на сумму 49,50 рубля.
В МАРТ заметили, что в отдельных АЗС были выявлены отсутствие ценников, открытая выкладка табачных изделий, а также отсутствие информации о запрете продажи несовершеннолетним алкоголя, табака, зажигалок и так далее, не доведение до сведения покупателей информации о месте нахождения книги замечаний и предложений.
Кроме того, в сети «Лукойл Белоруссия» был представлен узкий ассортимент товаров с государственными символами. А у продавцов не было нагрудных знаков.
«По итогам мониторингов выдано 29 рекомендаций об устранении нарушений и 8 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности», — уточнили в ведомстве.
