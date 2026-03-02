В Петербурге восстановят взорванный храм Спаса-на-Водах

В Санкт-Петербурге готовят к восстановлению взорванный в 1930-х годах православный храм Спаса-на-Водах. Он находится на Ново-Адмиралтейском острове.
Обновленный храм станет частью проекта «Театральный квартал». На острове также построят большой концертный зал.
«Он станет частью единого культурного пространства, которое свяжет Мариинский театр, Новую Голландию и Ново-Адмиралтейский остров», — прокомментировали в пресс-службе занимающегося восстановлением банка.
В этом комплексе откроют два зала на 2500 кресел в общей сложности. Планируется, что в этом объекте смогут разместиться 3−4 творческих коллектива. Также здесь создадут удобную современную площадку для приглашенных трупп.
Храм-памятник героям Цусимы и всем русским морякам был построен в 1911 году. Частные благотворители направят денежные средства на его восстановление.