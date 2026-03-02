В Иркутской области началась вакцинация скота от инфекционных болезней

Ветеринарные службы Иркутской области приступили к плановым противоэпизоотическим обработкам животных. За первое полугодие специалисты планируют привить и обследовать на инфекции 271 тысячу голов крупного рогатого скота, 65 тысяч голов мелкого рогатого скота и 7800 свиней. Также весной 2026 года проведут дезинсекцию и дератизацию животноводческих помещений.
Работы стартовали в сельхозпредприятиях, затем продолжатся в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Владельцев просят вовремя предоставлять животных для осмотра и обработок — это нужно для их здоровья и безопасности продукции.
Уточнить сроки и место проведения процедур можно в районных станциях по борьбе с болезнями животных.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю щенка по кличке Вата. Она едва не погибла на морозе. Ее длинная шерсть вмерзла в лед в лесу, где едва ли можно встретить прохожих.