В Иркутской области началась вакцинация скота от инфекционных болезней

Владельцев просят вовремя предоставлять животных для осмотра и обработок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветеринарные службы Иркутской области приступили к плановым противоэпизоотическим обработкам животных. За первое полугодие специалисты планируют привить и обследовать на инфекции 271 тысячу голов крупного рогатого скота, 65 тысяч голов мелкого рогатого скота и 7800 свиней. Также весной 2026 года проведут дезинсекцию и дератизацию животноводческих помещений.

Работы стартовали в сельхозпредприятиях, затем продолжатся в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Владельцев просят вовремя предоставлять животных для осмотра и обработок — это нужно для их здоровья и безопасности продукции.

Уточнить сроки и место проведения процедур можно в районных станциях по борьбе с болезнями животных.

