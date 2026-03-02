Ричмонд
Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным

Путин назвал трудоустройство ветеранов после возвращения с СВО важным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил, что это не предел и важно увеличивать процент трудоустроенных.

В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова.

«Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо увеличивать процент трудоустроенных.

«Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов», — добавил Путин.