Уфимка-пенсионерка выиграла в лотерею миллион: она рассказала, что будет с ним делать

Пенсионерка из Уфы Танзиля Абдульманова стала обладательницей миллиона рублей в новогоднем розыгрыше лотереи. Женщина рассказала, что купила конверт с купонами на январских праздниках, чтобы провести время с детьми и внуками.
Как сообщили в пресс-службе государственной лотереи, вечером после розыгрыша семья собралась за ужином и решила проверить билеты. Сын сканировал купоны по QR-коду, и на третьем он заметил много цифр и стал переспрашивать, сколько нулей в миллионе. И дом наполнился ликованием, внуки кричали от радости.
До выхода на пенсию Танзиля Мухаметхановна работала медсестрой в реанимации. Сейчас свободное время проводит на даче, выращивает овощи в теплице и ухаживает за садом.
Выигрыш пенсионерка решила отдать сыну — деньги пойдут на частичное погашение ипотеки за его квартиру.
Всего 1 января 2026 года жители Башкирии выиграли в лотереях почти 90 миллионов рублей. Двое счастливчиков из республики получили приз в миллион рублей, одной из них стала Танзиля Абдульманова.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.