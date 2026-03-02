Военный конфликт на Ближнем Востоке. Новосибирцы показали кадры после взрывов в Дубае — 10 кадров

«С 22-го этажа видела пожар в соседнем отеле».
Татьяна прилетела в Дубай на день рождения и выбрала для отдыха отель на искусственном острове Пальма Джумейра. Вечером 28 февраля её отпуск превратился в фильм-катастрофу.
«С середины дня начали раздаваться мощные хлопки, в небе то и дело вспыхивали залпы. Сначала никто не понимал, что происходит. А вечером с 22-го этажа я увидела пожар в соседнем отеле. Горело ярко, было очень страшно», — рассказала Татьяна порталу Сиб.фм.
По словам туристки, на улицах резко увеличилось присутствие полиции и экстренных служб, а в небе она наблюдала пуски ракет — предположительно, работала система ПВО, перехватывающая беспилотники. Один из отелей, получивший повреждения, эвакуировали — люди провели ночь на парковке. В гостинице, где остановилась сибирячка, эвакуацию не объявили, но выходить на улицу запретили.
«Сейчас выход на улицу полностью закрыт. Власти Дубая не рекомендуют покидать отели, закрыты все общественные пространства — пляжи, рестораны, туристические зоны», — поделилась Татьяна.
«В Дубае всё работает, кроме аэропорта».
Бизнесмен и инвестор Данил Прудников, который несколько лет назад переехал в Дубай, описывает ситуацию иначе. По его словам, город продолжает жить в привычном ритме.
«Могу сказать, что в Дубае все работает: аптеки, доставки, заправки. Нет никаких задержек. Не работает только аэропорт», — сообщил Прудников Сиб.фм.
Он отметил, что власти объяснили пассажирам: воздушная гавань остаётся закрытой из-за зоны повышенной опасности. Открытие аэропорта будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.
Несмотря на напряжённую обстановку, бизнесмен выразил уверенность в системе безопасности ОАЭ. По его словам, действия ПВО в ночь нападения продемонстрировали высокую боевую готовность. Главной проблемой для тысяч туристов и бизнесменов остаётся невозможность вылететь из страны.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. 1 марта Дональд Трамп заявил о гибели иранского лидера. МИД России рекомендовал российским гражданам в ОАЭ соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.
В нашей подборке — фотографии, присланные новосибирцами: от кадров работы ПВО над Пальмой до фото из города, где жизнь идёт своим чередом.