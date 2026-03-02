Военный конфликт на Ближнем Востоке. Новосибирцы показали кадры после взрывов в Дубае — 10 кадров

Пока весь мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, новосибирцы, оказавшиеся в Дубае, переживают это время по-разному. Кто-то — запертым в номере с видом на горящий отель, а кто-то — с ноутбуком в работающей кофейне в центре города. Редакция «МК в Новосибирске» собрала две истории земляков, которые оказались по разные стороны одной ситуации.