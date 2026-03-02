В самарском метро внедрят оплату по QR-коду с 1 мая

Самарский метрополитен готовится к модернизации системы учета и оплаты проезда. На сайте госзакупок определили подрядчика, который займется внедрением автоматизированной системы безналичной и бесконтактной оплаты. Максимальная стоимость контракта превышала 105 миллионов рублей.
«Срок оказания услуг — с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2031 года», — следует из документов.
Центр обработки данных должен будет обрабатывать не менее 70 тысяч транзакций в час, вести стоп-листы и добавлять новые виды проездных билетов. Заявки принимались до 27 февраля, итоги подвели досрочно, 2 марта, вместо планируемого 4, так как на торги подался один участник, с ним и заключат договор. Это была вторая попытка, в первый раз подрядчика не выбрали.