В самарском метро внедрят оплату по QR-коду с 1 мая

В Самаре нашли подрядчика, который организует безналичную оплату в метро.

Источник: Комсомольская правда

Самарский метрополитен готовится к модернизации системы учета и оплаты проезда. На сайте госзакупок определили подрядчика, который займется внедрением автоматизированной системы безналичной и бесконтактной оплаты. Максимальная стоимость контракта превышала 105 миллионов рублей.

«Срок оказания услуг — с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2031 года», — следует из документов.

Центр обработки данных должен будет обрабатывать не менее 70 тысяч транзакций в час, вести стоп-листы и добавлять новые виды проездных билетов. Заявки принимались до 27 февраля, итоги подвели досрочно, 2 марта, вместо планируемого 4, так как на торги подался один участник, с ним и заключат договор. Это была вторая попытка, в первый раз подрядчика не выбрали.