В самарском метро внедрят оплату по QR-коду с 1 мая

Центр обработки данных должен будет обрабатывать не менее 70 тысяч транзакций в час, вести стоп-листы и добавлять новые виды проездных билетов. Заявки принимались до 27 февраля, итоги подвели досрочно, 2 марта, вместо планируемого 4, так как на торги подался один участник, с ним и заключат договор. Это была вторая попытка, в первый раз подрядчика не выбрали.