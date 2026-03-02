«Петергоф» выделит на ремонт фасадов дворца «Монплезир» более 121 млн рублей

Напомним, дворец «Монплезир» расположен в восточной части Нижнего парка «Петергофа». Его строительство по замыслу самого Петра Первого закончили в 1723 году. Фасады здания выполнили в традиционных формах голландского бюргерского дома с высокой трехъярусной крышей в центре. В их обработке использовали кирпич, дерево и тесаный камень.