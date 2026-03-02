Ричмонд
«Петергоф» выделит на ремонт фасадов дворца «Монплезир» более 121 млн рублей

Памятник в стиле петровского барокко приведут в порядок.

Источник: «Петергоф»/Tg

Музей-заповедник «Петергоф» готов выделить на ремонт фасадов дворца «Монплезир» более 121 миллиона рублей. Соответствующий конкурс разместили 2 марта. Информация об этом следует из данных сайта госзакупок.

— Ремонт фасадов, отмостки здания с целью поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия федерального значения дворец «Монплезир», входящего в состав объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Монплезир», — говорится в заявке.

Согласно документации, завершить восстановительные работы должны до 24 октября 2028 года. Принять объект в обновленном виде запланировали не позднее 11 ноября того же года.

Напомним, дворец «Монплезир» расположен в восточной части Нижнего парка «Петергофа». Его строительство по замыслу самого Петра Первого закончили в 1723 году. Фасады здания выполнили в традиционных формах голландского бюргерского дома с высокой трехъярусной крышей в центре. В их обработке использовали кирпич, дерево и тесаный камень.