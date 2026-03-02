Четверо из пяти пропавших в Пермском крае туристов найдены погибшими

О пропаже туристов из Уфы стало известно 27 февраля. По данным СК, 20 февраля группа из пяти человек прибыла в деревню Золотанка. На пяти снегоходах они самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Ural Mash писал, что мужчины были опытными путешественниками и дружили более 10 лет. Они увлекались катанием на багги и квадроциклах и регулярно выбирались на природу. Родственники туристов рассказали, что к поездкам мужчины всегда готовились тщательно.