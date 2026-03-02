Ростовчане сняли парад планет вечером 28 февраля

Но увидеть явление можно было лишь при определенных условиях. Нужно было выехав в открытую местность, в сторону горизонта, где еще оставались лучи заходящего Солнца. Поэтому не всем жителям региона удалось застать парад, а для наблюдения Урана и Нептуна потребовалась оптика. Парад продлился всего около получаса.