Ростовчане сняли парад планет вечером 28 февраля

Вечером 28 февраля жители Ростовской области наблюдали парад планет. После захода Солнца на небе выстроились Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий, а позже к ним присоединилась Луна. Своими снимками очевидцы поделились в социальных сетях.
Но увидеть явление можно было лишь при определенных условиях. Нужно было выехав в открытую местность, в сторону горизонта, где еще оставались лучи заходящего Солнца. Поэтому не всем жителям региона удалось застать парад, а для наблюдения Урана и Нептуна потребовалась оптика. Парад продлился всего около получаса.
