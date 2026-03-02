Мосгорсуд признал ограничение в родительских правах блогера Лесли законным

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка Анастасии Степашиной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводится в материалах решение от 2 марта.
Коптевский районный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил в полном объёме исковые требования матери ребенка Степашиной к Кириллову и ограничил его в родительских правах. Ранее женщина обращалась с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Лесли является автором книг, а также ведёт каналы и соцсети, где называет себя основателем курсов по технике знакомств и навыков соблазнения. В октябре 2025 года суд запретил распространять его курсы в России.
Против Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Одного из последователей Лесли Алексея Башина суд признал виновным в совершении насильственных действий сексуального характера (по статье 132 УК РФ) и назначил 1,5 года колонии общего режима.