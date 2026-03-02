Мосгорсуд признал ограничение в родительских правах блогера Лесли законным

Узнать больше по теме

Биография Алекса Лесли

В конце 2025 года пикап-мастер Алекс Лесли (он же Александр Кириллов) вновь оказался в центре внимания российских СМИ. Но в этот раз он отметился не очередным достижением на любовным фронте, а попаданием под уголовное дело. Собрали главное из биографии популярного в нулевых секс-коуча.