Мосгорсуд признал ограничение в родительских правах блогера Лесли законным

Мосгорсуд узаконил решение ограничить блогера Лесли в родительских правах.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка Анастасии Степашиной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводится в материалах решение от 2 марта.

Коптевский районный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил в полном объёме исковые требования матери ребенка Степашиной к Кириллову и ограничил его в родительских правах. Ранее женщина обращалась с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.

Лесли является автором книг, а также ведёт каналы и соцсети, где называет себя основателем курсов по технике знакомств и навыков соблазнения. В октябре 2025 года суд запретил распространять его курсы в России.

Против Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.

В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

Одного из последователей Лесли Алексея Башина суд признал виновным в совершении насильственных действий сексуального характера (по статье 132 УК РФ) и назначил 1,5 года колонии общего режима.

Биография Алекса Лесли
В конце 2025 года пикап-мастер Алекс Лесли (он же Александр Кириллов) вновь оказался в центре внимания российских СМИ. Но в этот раз он отметился не очередным достижением на любовным фронте, а попаданием под уголовное дело. Собрали главное из биографии популярного в нулевых секс-коуча.
