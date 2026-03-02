Ричмонд
Адвокат Карабанов: Джабраилов в последнее время находился в кризисе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.

«Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог», — рассказал собеседник агентства.

В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.

Близкий к семье Джабраилова источник агентства сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.