Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат

«Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог», — рассказал собеседник агентства.