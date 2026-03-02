В Башкирии женщина агрессивно толкала ребенка в снег: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело из-за появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой женщина агрессивно ведет себя с собственным ребенком. На кадрах видно, что она наносит удары и толкает сына в снег возле подъезда жилого дома в селе Михайловка.