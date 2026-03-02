В Башкирии женщина агрессивно толкала ребенка в снег: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело из-за появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой женщина агрессивно ведет себя с собственным ребенком. На кадрах видно, что она наносит удары и толкает сына в снег возле подъезда жилого дома в селе Михайловка.
Согласно предварительным данным, что пострадавший ребенок имеет ограничения по здоровью и находится под опекой женщины. Дело было возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям женщины.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.