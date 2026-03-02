Джабраилов вряд ли оставил завещание, рассказал его адвокат

«Насколько я знаю, никаких завещаний он не писал, потому что в кавказской культуре все имущественные вопросы решаются достаточно четко, на основании устных договоренностей. Если у него там остались какие-то активы для наследства — думаю, об этом будут знать только близкие родственники», — сказал он РИА Новости.