Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джабраилов вряд ли оставил завещание, рассказал его адвокат

Адвокат Карабанов: Джабраилов вряд ли оставил завещание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов вряд ли оставил завещание, считает адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.

«Насколько я знаю, никаких завещаний он не писал, потому что в кавказской культуре все имущественные вопросы решаются достаточно четко, на основании устных договоренностей. Если у него там остались какие-то активы для наследства — думаю, об этом будут знать только близкие родственники», — сказал он РИА Новости.

В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.

Близкий к семье Джабраилова источник агентства сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.