Джабраилов вряд ли оставил завещание, рассказал его адвокат

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов вряд ли оставил завещание, считает адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.
«Насколько я знаю, никаких завещаний он не писал, потому что в кавказской культуре все имущественные вопросы решаются достаточно четко, на основании устных договоренностей. Если у него там остались какие-то активы для наследства — думаю, об этом будут знать только близкие родственники», — сказал он РИА Новости.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
Близкий к семье Джабраилова источник агентства сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.