Крымчан предупредили об активизации клещей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.

Источник: Fotolia/ Michael Tieck

Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.

«Это означает, что риск укусов и, как следствие, заражения инфекционными заболеваниями, такими как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, значительно возрастает», — сказано в сообщении.

Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

«При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей», — напомнили в ведомстве.

Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.

В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.

