В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью

«Вносятся изменения, устанавливающие в качестве основания для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления», — сказано в пояснительной записке.