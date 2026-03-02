Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на доклад президенту РФ Владимиру Путину книгу «Дело “Маки-Мираж” Николая Чумакова, рассказывающую об операции советских разведчиков на Дальнем Востоке по противодействию японской разведке в 1920—1930-х годах.
В понедельник Путин принял Орлова. Губернатор, помимо материалов для доклада президенту, взял с собой в Кремль книгу Чумакова.
«Маки-Мираж» — уникальная операция советских спецслужб на Дальнем Востоке и в Китае, которая была направлена на предотвращение нападения Японии на СССР.