Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках

Губернатор Приамурья Орлов принес Путину книгу о разведчиках «Дело “Маки-Мираж”.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на доклад президенту РФ Владимиру Путину книгу «Дело “Маки-Мираж” Николая Чумакова, рассказывающую об операции советских разведчиков на Дальнем Востоке по противодействию японской разведке в 1920—1930-х годах.

В понедельник Путин принял Орлова. Губернатор, помимо материалов для доклада президенту, взял с собой в Кремль книгу Чумакова.

«Маки-Мираж» — уникальная операция советских спецслужб на Дальнем Востоке и в Китае, которая была направлена на предотвращение нападения Японии на СССР.