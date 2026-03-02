Ричмонд
ФК «Ростов» обжалует красную карточку Вахании в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» направил обращение в ЭСК и КДК РФС по итогам судейства в игре с «Краснодаром».

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» официально обратился в Экспертно-судейскую комиссию и Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой пересмотреть решение арбитра в матче против «Краснодара». Клуб оспаривает удаление игрока Вахании. Об этом ФК «Ростов» сообщил в своем телеграм-канале.

В заявлении подчеркивается, что у команды остаются и другие претензии к работе судейской бригады в этом матче. Однако эти эпизоды не подлежат формальному обжалованию, поэтому клуб рассчитывает получить по ним разъяснения в рабочем порядке.

