Житель Башкирии решил помочь мошенникам: были похищены сотни тысяч рублей

По данным надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина открыл два банковских счета и передал их данные третьим лицам для использования в мошеннических схемах. За это он получил 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней по указанию аферистов он снял в отделении банка почти 300 тысяч рублей, которые обманутые граждане перевели на эти счета. В момент снятия его задержали полицейские.