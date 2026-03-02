Ричмонд
Житель Башкирии решил помочь мошенникам: были похищены сотни тысяч рублей

Житель Башкирии помог мошенникам похитить 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд Ишимбайского района Башкирии вынес приговор 38-летнему мужчине, его признали виновным в неправомерном обороте средств платежей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина открыл два банковских счета и передал их данные третьим лицам для использования в мошеннических схемах. За это он получил 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней по указанию аферистов он снял в отделении банка почти 300 тысяч рублей, которые обманутые граждане перевели на эти счета. В момент снятия его задержали полицейские.

Подсудимый признал вину. Ранее он уже был судим. Суд назначил ему полтора года колонии строгого режима.

