Житель Башкирии решил помочь мошенникам: были похищены сотни тысяч рублей

Мировой суд Ишимбайского района Башкирии вынес приговор 38-летнему мужчине, его признали виновным в неправомерном обороте средств платежей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в минувшем октябре мужчина открыл два банковских счета и передал их данные третьим лицам для использования в мошеннических схемах. За это он получил 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней по указанию аферистов он снял в отделении банка почти 300 тысяч рублей, которые обманутые граждане перевели на эти счета. В момент снятия его задержали полицейские.
Подсудимый признал вину. Ранее он уже был судим. Суд назначил ему полтора года колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.