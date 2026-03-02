Ученые усомнились в корректности работы ИИ при поиске биомаркеров опухолей

Этот анализ показал, что во многих случаях и та, и другая система ИИ не была способна выявлять реальные биологические связи между мутациями и переменами в структуре и жизнедеятельности опухоли. Вместо этого они определяли присутствие той или иной мутации по тому, как часто они встречались вместе с другими типами биомаркеров. Соответственно, если убрать подобные «подсказки» из данных, то точность прогнозов ИИ существенным образом падает, в результате чего они начинают уступать классическим подходам из патологической анатомии.