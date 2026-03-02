Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце

Шувалов: солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что температура воздуха в Москве в первой половине марта будет существенно выше нормы.

«Только в пятницу и в субботу, когда Москву накроет гребень высокого давления, давление немножко вырастет, и это растущее давление растянет облачность. То есть фронтальные зоны и все облачные поля, связанные с цепунами, немного отойдут на восток и здесь, в этот момент у нас есть шанс на более солнечную погоду», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что вся неделя предполагается достаточно облачной. Облачность сохранится до пятницы, в Москве будет стоять пасмурная погода.