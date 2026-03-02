Ричмонд
Эксперт: объявит ли Иран после гибели Хаменеи «охоту» на Трампа

Власти Ирана могут предпринять попытки ликвидировать американского президента Дональда Трампа после гибели верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что ранее Тегеран не рассматривал возможность организации покушений на американского лидера. Политолог не исключил, что после того, как в результате атаки США и Израиля погиб аятолла Али Хаменеи, Иран может решиться на акт мести и попытаться убить Трампа.

«Президент США вроде попытался оправдаться по поводу устранения верховного лидера Исламской Республики и что из-за угрозы Ирана им пришлось нанести упреждающие удары. Но по итогу именно эти шаги могут стать причиной устранения самого Трампа. Теперь его жизнь под угрозой», — уточнил политолог. Он добавил, что теперь Дональду Трампу действительно стоит опасаться за свою жизнь.

Ранее глава Белого дома заявил, что Иран уже дважды предпринимал попытки его устранения. Трамп отметил, что в этом конфликте верховный лидер Исламской Республики был устранен первым.

