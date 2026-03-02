Ричмонд
Средний возраст брачующихся в Крыму растет с каждым годом

Средний возраст молодоженов в Крыму вырос до 34 и 28 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму за последние годы наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста вступающих в брак. На сегодняшний день этот показатель составляет 34 года для мужчин и 28 лет для женщин.

При этом в пресс-службе Минюста республики отметили, что ранее средний возраст вступления в брак для мужчин составлял 32 года и 26 лет для женщин.

Согласно статистике за минувшую неделю, самой возрастной парой стали 78-летний мужчина и 69-летняя женщина. В то же время самыми молодыми женихом и невестой стали 19-летний парень и 17-летняя девушка.

