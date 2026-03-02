Создана иммунотерапия, способная уничтожать метастазы в тканях мозга

Разработанная У Шиин и ее коллегами иммунотерапия данных метастазов опирается в своей работе на те же принципы, которые используются в работе так называемой CAR-T иммунотерапии рака. В ее рамках медики извлекают из организма пациента еще один тип иммунных телец, так называемые Т-клетки, особым образом «перепрограммируют их», встраивая в их мембраны особые рецепторы, распознающие раковые клетки, и возвращают назад в организм пациента.