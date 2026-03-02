Ричмонд
Несколько улиц в Ростове остались без электричества из-за нарушения в сети

Частичное отключение электричества произошло на нескольких улицах Ростова.

Источник: Комсомольская правда

2 марта несколько улиц Ростова-на-Дону временно остались без электричества из-за технологического нарушения в сети. Информацию АО «Донэнерго» публикует городской департамент ЖКХ и энергетики.

Первое отключение произошло в 12:15, после этого оказались частично обесточены здания в границах: Сорокина, Шостаковича, Мусоргского, Алябьева, Самшитовой. В этом случае восстановить подачу энергоресурса обещали в течение двух с половиной часов после отключения.

Второе отключение произошло в 13:08 и затронуло потребителей в границах: Туполева, Индустриальной, Древесного и поселка Янтарного. Завершить ремонт и вернуть электричество пообещали в течение двух часов после отключения, то есть около 15 часов.

