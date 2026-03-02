Омичи смогут бесплатно обучиться новой профессии

Как сообщили специалисты, бесплатно пройти обучение и получить новую профессию смогут молодые люди в возрасте до 35 лет, безработные омичи, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины с детьми дошкольного возраста, омичи старше 50 лет и участники СВО. Участники программы смогут бесплатно обучиться 186 профессиям. Для участников СВО этот перечень еще шире, он включает 213 профессий.