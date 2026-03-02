Омичи смогут бесплатно обучиться новой профессии или пройти повышение квалификации. Обучение проходит по нацпроекту «Кадры». Ближайший набор на обучение стартует 17 марта.
Как сообщили специалисты, бесплатно пройти обучение и получить новую профессию смогут молодые люди в возрасте до 35 лет, безработные омичи, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины с детьми дошкольного возраста, омичи старше 50 лет и участники СВО. Участники программы смогут бесплатно обучиться 186 профессиям. Для участников СВО этот перечень еще шире, он включает 213 профессий.
«Он был сформирован по итогам обратной связи. По результатам прошлого года мы видим, что участники СВО выбирают различные направления, также популярны у наших бойцов рабочие профессии, востребованные на рынке труда», — отметила заместитель министра труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.
Также специалисты рассказали, что в прошлом году у омичей, прошедших переобучение по нацпроекту «Кадры», были популярны сфера IT-сфера, веб-дизайн, экономика и финансы. В целом в 2025 году новую профессию освоили более 1 100 человек.
В этом году набор на обучение стартует с 17 марта. Для участия в программе нужна подтвержденная регистрация на Госуслугах, сама заявка подается на портале «Работа России». Подобрать подходящую профессию помогут карьерные консультанты, этот этап является обязательным. Также программа предполагает обязательное трудоустройство после завершения обучения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Самозанятые Омской области заработали 29 млрд рублей в 2025 году.
Омичам назвали даты мартовских выплат пособий и пенсий.