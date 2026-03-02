Ричмонд
СМИ: для атаки на Иран США использовали ту же ИИ-модель, что и для захвата Мадуро

Американские военные использовали Claude, модель искусственного интеллекта Anthropic, для организации нападения на Иран. Эту же ИИ-модель Пентагон применял в операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Guardian обращает внимание на то, что американские военные все больше полагаются на мощные инструменты искусственного интеллекта в своих военных миссиях.

По данным издания, военное командование США использовало Claude для разведки, а также для выбора целей и проведения симуляций боя.

Но, как напоминает Guardian, после того, как стало известно, что Пентагон задействовал Claude для организации рейда по захвату Мадуро, руководство Anthropic выступило против использования своих нейросетей в военных целях, для разработки оружия и разведки.

С тех пор отношения между администрацией Трампа и Пентагоном, с одной стороны, и Anthropic, с другой, неуклонно ухудшались. В пятницу министр обороны США Пит Хегсет обвинил Anthropic в «высокомерии и предательстве», добавив, что «американские военные никогда не станут заложниками идеологических прихотей технологических гигантов».

Anthropic и его гендиректор выбрали двуличие. Прикрываясь лицемерной риторикой эффективного альтруизма, они попытались силой заставить американскую армию подчиниться — трусливый акт корпоративного лицемерия, ставящий идеологию Кремниевой долины выше жизней американцев.

Пит Хегсет
министр обороны США

Хегсет потребовал полного и неограниченного доступа ко всем нейросетям Anthropic для любых «законных» целей ради защиты страны.

Трамп, в свою очередь, в пятницу, всего за несколько часов до нападения на Иран, в соцсети Truth Social назвал Anthropic «радикальной левой ИИ-компанией, управляемой людьми, которые понятия не имеют, что такое реальный мир». Он также велел федеральным ведомствам разорвать все связи с компанией и отказаться от ее ИИ-инструментов.

Однако Хегсет заявил о сложности быстрого отключения военных систем от ИИ-инструментов Anthropic, отметив, что они используются слишком широко.

По его словам, Anthropic продолжит предоставлять услуги Пентагону «не более шести месяцев, чтобы обеспечить плавный переход к более качественному и патриотичному сервису». OpenAI, один из основных конкурентов Anthropic за контракты с Пентагоном, уже заявила, что договорилась с Минобороны США об использовании в его секретной сети своих ИИ-моделей, в том числе ChatGPT.

Как сообщает индийская телекомпания NDTV, Anthropic планирует оспорить в суде решение администрации Трампа и станет одной из немногих фирм, которые решились открыто противостоять Белому дому во время второго президентского срока Трампа. В заявлении компании говорится, что «никакие меры запугивания или наказания со стороны Пентагона» не изменят их позицию.

Тем временем более 700 сотрудников Google и OpenAI (на 2 марта 2026 года подписей было 768) подписали открытое письмо под названием We will not be divided, призывая руководство своих компаний поддержать Anthropic.

