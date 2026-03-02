Москвичам рассказали, когда ожидать понижение температуры

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Понижение температуры произойдет со вторника в Москве и Центральной России, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Намечается похолодание в конце рабочей недели. Понижение температуры уже будет 3 марта, во вторник, небольшое: от −3 до +2 градуса в течение суток», — сказала синоптик.
По ее словам, из-за действия атлантического циклона можно ждать в Москве и Центральной России небольшие умеренные осадки, а из-за слабо отрицательной температуры будет идти мокрый снег. Придет довольно крепкий северо-западный ветер — 6−11 метров в секунду. Похолодание продолжится в среду, добавила Паршина.
«Ночью −2… — 7 градусов, местами небольшой снег. В северных областях может быть даже до −12 градусов мороза, а дневная температура будет от −2 до +3. Ветер станет южным и юго-западным», — сказала синоптик.
Паршина объяснила, что довольно существенные осадки вновь пойдут уже днем 4 марта с приближением небольшого циклона с северо-запада. Это будет обычный и мокрый снег, а в четверг теплый атмосферный фронт посетит центральные районы страны, отметила эксперт.
«Поэтому небольшие осадки и вновь повышение температуры: ночью 0, −5, днем −3… +2 градуса, но всего на один день», — отметила Паршина.
С ее слов, 6 марта будет новое похолодание. Ночью температуру будет колебаться в диапазоне от минус двух до минус семи. Скорее всего, будет идти небольшой снег, добавила Паршина.
«Днем шестого марта местами небольшие осадки, а температура повысится до −4… +1 градуса», — отметила эксперт.
В субботу днем ожидается до +4.
«Весна чувствует себя неуверенно, можно сказать, в первых числах марта», — заключила синоптик.