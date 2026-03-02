Пермские ученые обнаружили слабое место супермикробов

В поисках слабого места бактерий внимание исследователей привлек цистеин — аминокислота, которая в стрессовых условиях накапливается в клетках и становится ядом. Ученые Пермского Политеха и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН провели эксперимент на кишечной и сенной палочках. Они выяснили: выживаемость бактерий зависит от наличия глутатиона — вещества, нейтрализующего токсины. У кишечной палочки он есть, поэтому она спокойно переживает стресс. У сенной палочки глутатиона нет, и она погибает от собственного яда.