Пермские ученые обнаружили слабое место супермикробов

Специалисты Пермского Политеха и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН провели эксперимент на двух видах бактерий и выявили вещество, отвечающее за их устойчивость к антибиотикам, поделились в пресс-службе ПНИПУ.
Большинство из бактерий, живущих на Земле, безвредны, однако некоторые вызывают опасные заболевания: туберкулез, пневмонию, менингит. Они эволюционируют быстрее, чем создаются новые лекарства. Микроорганизмы постоянно мутируют: меняют форму, которую не узнает препарат или обмениваются генами защиты. Так появляются супербактерии, против которых современная медицина часто бессильна.
В поисках слабого места бактерий внимание исследователей привлек цистеин — аминокислота, которая в стрессовых условиях накапливается в клетках и становится ядом. Ученые Пермского Политеха и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН провели эксперимент на кишечной и сенной палочках. Они выяснили: выживаемость бактерий зависит от наличия глутатиона — вещества, нейтрализующего токсины. У кишечной палочки он есть, поэтому она спокойно переживает стресс. У сенной палочки глутатиона нет, и она погибает от собственного яда.
Открытие пермских ученых опубликовано в журнале «Archives of Microbiology». Оно дает медицине новое направление для создания лекарств. Теперь можно разрабатывать препараты, которые либо блокируют глутатион, либо мешают бактериям избавляться от токсичных веществ. Это позволит сделать существующие антибиотики эффективными против супермикробов.