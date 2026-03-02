На Дону за 2025 год от мошенников Сбер защитил более 120 млн рублей

В Ростовской области в 2025 году удалось сберечь от мошенников более 120 млн рублей сбережений жителей региона. Всего же за год в офисы Сбера за помощью в разблокировке подозрительной операции обратились 457 дончан. При этом при попытке снять или перевести крупную сумму денег срабатывала система банка для автоматического выявления и предотвращения мошеннических операций в реальном времени и блокировала операцию. У 121 клиентов удалось установить, что они находятся под влиянием мошенников.