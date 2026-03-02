На Дону за 2025 год от мошенников Сбер защитил более 120 млн рублей

В Ростовской области в 2025 году удалось сберечь от мошенников более 120 млн рублей сбережений жителей региона. Всего же за год в офисы Сбера за помощью в разблокировке подозрительной операции обратились 457 дончан. При этом при попытке снять или перевести крупную сумму денег срабатывала система банка для автоматического выявления и предотвращения мошеннических операций в реальном времени и блокировала операцию. У 121 клиентов удалось установить, что они находятся под влиянием мошенников.
— С каждым годом мошенничество становится все опаснее, а схемы злоумышленников — психологически продуманными и изобретательными. Они все чаще стараются привязать свои сценарии к обыденным и понятным жизненным ситуациям, «цепляя на крючок» человека любого возраста, рода деятельности и с любым уровнем дохода. Статистика подтверждает: каждый четвертый наш клиент, обратившийся в офис за разблокировкой подозрительной операции, в итоге оказывается жертвой мошенников, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
По его словам, возраст пострадавших за последнее время изменился. Если раньше на уловки злоумышленников чаще попадались люди среднего и пожилого возраста, то теперь мошенники активно вовлекают в уголовно наказуемые схемы дропперства подростков и молодежь.
По данным банка, с начала 2026 года предотвращенный ущерб жителей Ростовской области от мошенников достиг 20 млн рублей. И это не только всем известные звонки «сотрудников банка», но и вымышленные вознаграждения, а также навязчивые услуги.
Так, в конце января в одно из отделений банка в Ростове-на-Дону пришли пожилые супруги. Они намеревались снять со счетов более 6 млн рублей, заметно нервничали и не смогли четко объяснить причину. Сотрудники заподозрили возможное мошенничество и вызвали службу безопасности и полицию.
Как выяснилось, за несколько дней до этого пенсионерам позвонил мужчина, представившийся сотрудником военкомата.
Он заявил, что им якобы положены дополнительные выплаты в связи с гибелью сына в ходе специальной военной операции — их сын действительно погиб осенью 2024 года. Под этим предлогом злоумышленник получил коды из смс-сообщений и паспортные данные, а затем попытался убедить супругов перевести все сбережения на «безопасный счет».
Благодаря действиям сотрудников банка операции были заблокированы, и хищение средств удалось предотвратить.
Эксперты еще раз напоминают — категорически нельзя совершать никаких операций и действий по инструкциям звонящего, кем бы он не представился. Не называйте никому коды из смс-сообщений и персональную информацию. Помните: представители госструктур и Центрального банка не звонят в мессенджерах, не запрашивают коды из смс и не вовлекают людей в поимку преступников. Если сомневаетесь, посоветуйтесь с близкими или обратитесь за консультацией в офис банка.
Подробнее о схемах мошенничества и признаках того, что человек находится под влиянием злоумышленников, можно прочитать на сайте банка в разделе по киберграмотности.