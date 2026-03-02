Уфимец решил обучиться вокалу и наткнулся на недобросовестного бизнесмена: мужчина потратил 120 тысяч рублей

В июне прошлого года мужчина заключил с ИП Муртазиным М. М. договор на обучение пению и заплатил 119,8 тысячи рублей. В сентябре он решил отказаться от услуг и потребовал вернуть деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Предприниматель вернул только половину — 59 920 рублей.