Уфимец решил обучиться вокалу и наткнулся на недобросовестного бизнесмена: мужчина потратил 120 тысяч рублей

Житель Уфы через суд добился компенсации от индивидуального предпринимателя, который не полностью вернул деньги за расторгнутый договор на обучение. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
В июне прошлого года мужчина заключил с ИП Муртазиным М. М. договор на обучение пению и заплатил 119,8 тысячи рублей. В сентябре он решил отказаться от услуг и потребовал вернуть деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Предприниматель вернул только половину — 59 920 рублей.
Уфимец с таким расчетом не согласился и обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора изучили материалы и подготовили заключение в защиту его прав.
Кировский районный суд Уфы встал на сторону истца и обязал предпринимателя выплатить около 87,5 тысячи рублей. В эту сумму вошли: остаток стоимости курса (44,9 тысячи), проценты за пользование чужими средствами (3,4 тысячи), компенсация морального вреда (10 тысяч) и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования (29 тысяч).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.