Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка ОмГУ стала единственной в регионе обладательницей стипендии Потанина

Арина Кривошеева выиграла конкурс среди 9000 претендентов и будет получать по 30000 рублей ежемесячно.

Источник: Комсомольская правда

Подведены итоги стипендиального конкурса Фонда Потанина учебного года 2025−2026. Победителями стали студенты из 71 вуза России. В их числе — Арина Кривошеева, студентка факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ. Об этом сообщила пресс-службе госуниверситета 2 марта.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала претенденты писали мотивационные эссе, представляли собственные проекты, рассказывали о научной и общественной деятельности. В финале, который прошел в онлайн-формате, работали в командах, решали кейсы и участвовали в дискуссиях. Всего заявки подали 9 106 студентов, в финал вышли 2 300 человек, из которых тысяча стала победителями.

Арина оказалась единственной обладательницей стипендии среди омичей. Девушка обучается на первом курсе магистратуры по направлению «Исторические исследования», изучает этнографию сибирского населения, участвует в научных конференциях и публикует собственные работы.

Получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 30 тысяч победители конкурса будут ежемесячно, до окончания обучения.

Ранее мы рассказали, что в Омске таксист предотвратил хищение 270 тысяч рублей у двух пенсионеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

14,6 млн рублей просят продавцы за базу отдыха в СНТ.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше