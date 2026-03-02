Студентка ОмГУ стала единственной в регионе обладательницей стипендии Потанина

Подведены итоги стипендиального конкурса Фонда Потанина учебного года 2025−2026. Победителями стали студенты из 71 вуза России. В их числе — Арина Кривошеева, студентка факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ. Об этом сообщила пресс-службе госуниверситета 2 марта.
Конкурс проходил в два этапа. Сначала претенденты писали мотивационные эссе, представляли собственные проекты, рассказывали о научной и общественной деятельности. В финале, который прошел в онлайн-формате, работали в командах, решали кейсы и участвовали в дискуссиях. Всего заявки подали 9 106 студентов, в финал вышли 2 300 человек, из которых тысяча стала победителями.
Арина оказалась единственной обладательницей стипендии среди омичей. Девушка обучается на первом курсе магистратуры по направлению «Исторические исследования», изучает этнографию сибирского населения, участвует в научных конференциях и публикует собственные работы.
Получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 30 тысяч победители конкурса будут ежемесячно, до окончания обучения.
