Студентка ОмГУ стала единственной в регионе обладательницей стипендии Потанина

Конкурс проходил в два этапа. Сначала претенденты писали мотивационные эссе, представляли собственные проекты, рассказывали о научной и общественной деятельности. В финале, который прошел в онлайн-формате, работали в командах, решали кейсы и участвовали в дискуссиях. Всего заявки подали 9 106 студентов, в финал вышли 2 300 человек, из которых тысяча стала победителями.