Поддержка наставничества стала частью государственного курса России

По данным социологических исследований, порядка 44 процентов россиян нуждаются в наставничестве, а 77 процентов жителей страны говорят о том, что у них в жизни есть или был человек, которого они могут назвать наставником. Таким образом, инициатива по возрождению традиций наставничества отвечает общественному запросу и закрепляет его на институциональном уровне.