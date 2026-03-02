Производство мяса утки в Ростовской области за год увеличилось на 11%

По итогам года вырос выпуск всех видов продукции: как целых птиц и кусковых полуфабрикатов, так и группы продукции в маринадах. В прошлом году производитель расширил ассортимент на восемь новых позиций, большая часть из которых — продукты в маринадах. Сейчас линейка продукции насчитывает более 100 наименований.