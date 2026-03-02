Производство мяса утки в Ростовской области за год увеличилось на 11%

В Ростовской области миллеровское предприятие «Новые утиные фермы» (входит в группу компаний «Дамате») по итогам 2025 года увеличило производство мяса утки на 11%, до 20 тысяч тонн в убойном весе. Динамика обусловлена ростом спроса и развитием экспортных продаж. Информацию компании привели в управлении информационной политики донского правительства.
По итогам года вырос выпуск всех видов продукции: как целых птиц и кусковых полуфабрикатов, так и группы продукции в маринадах. В прошлом году производитель расширил ассортимент на восемь новых позиций, большая часть из которых — продукты в маринадах. Сейчас линейка продукции насчитывает более 100 наименований.
Напомним, предприятие находится в Миллеровском районе и является крупнейшим в стране комплексом по производству утки. Площадку перезапустили в 2020 году, восстановив полный цикл производства: от птичников родительского стада до перерабатывающего завода и цеха комбикормов. Реализация проекта позволила создать в регионе более 900 рабочих мест.
